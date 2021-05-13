Пара динь юбарі пішла з молотка на першому в цьому сезоні аукціоні на ринку в японському Саппоро за 2,7 млн ієн (близько 25 тис. дол.).
Дивися повний текст В Японії дві дині продали на аукціоні майже за 25 тисяч доларів (відео).
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:51
В Японії дві дині продали на аукціоні майже за 25 тисяч...
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Дивися повний текст В Японії дві дині продали на аукціоні майже за 25 тисяч доларів (відео).
Додано: Сер 26 тра, 2021 16:51
Ok, в этом году- 2м. 270тыс. иен, а в 1919ом- 2м. 500тыс. иен!)))... Не умеете читать и считать, так хоть не позорьтесь)))... И животноводство!)))...😉😕
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