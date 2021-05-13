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В Японії дві дині продали на
аукціоні майже за 25 тисяч...

В Японії дві дині продали на аукціоні майже за 25 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:51

В Японії дві дині продали на аукціоні майже за 25 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Пара динь юбарі пішла з молотка на першому в цьому сезоні аукціоні на ринку в японському Саппоро за 2,7 млн ​​ієн (близько 25 тис. дол.).

Дивися повний текст В Японії дві дині продали на аукціоні майже за 25 тисяч доларів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:51

Ok, в этом году- 2м. 270тыс. иен, а в 1919ом- 2м. 500тыс. иен!)))... Не умеете читать и считать, так хоть не позорьтесь)))... И животноводство!)))...😉😕
sergy_kulinich
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:01

переведите им кто-нибудь что дыни сейчас можно дешевле достать.
Dear_Sir
 
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