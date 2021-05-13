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НКРЕКП заборонила газовим
компаніям брати з населення...

НКРЕКП заборонила газовим компаніям брати з населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:44

НКРЕКП заборонила газовим компаніям брати з населення...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила газовим компаніям брати зі споживачів плату за зміну постачальника газу.

Дивися повний текст НКРЕКП заборонила газовим компаніям брати з населення плату за зміну постачальника газу.
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