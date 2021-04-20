Криворізька поліція провела санкціонований обшук та виявила майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвалів у центрі міста.
Дивися повний текст У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56
У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют
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Дивися повний текст У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют.
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