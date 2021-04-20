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У Кривому Розі викрили ферму
для майнінгу криптовалют

У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56

У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Криворізька поліція провела санкціонований обшук та виявила майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвалів у центрі міста.

Дивися повний текст У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:58

Я щось пропустив і видобування криптовалют в нас це вже злочин? о_О
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Модератори: Ірина_, Модератор

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