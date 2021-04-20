RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кривому Розі викрили ферму
для майнінгу криптовалют

У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56

У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Криворізька поліція провела санкціонований обшук та виявила майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвалів у центрі міста.

Дивися повний текст У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93861
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:58

Я щось пропустив і видобування криптовалют в нас це вже злочин? о_О
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:43

Якщо не знаєш що це -- вбий це!
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 349
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:49

Re: У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют

Что заголовок дно, что сама статья набор каких-то фраз:
Найбільша криптовалютна біржа Binance перебуває під слідством за підозрою у відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків.

Китай заборонив фінкомпаніям операції з криптовалютами через спекуляції.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4261
З нами з: 06.08.19
Подякував: 963 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 00:37

Напевно пов'язали за те що хлопці крали електроенергію, а майнінг сюди вже приліпили бо просто тема хайпова.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 574
З нами з: 24.05.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 03:19

какая-то странная статья - чуть мозг не сломался.
ну стояла ферма. ну и что. если платили за аренду и электричество ну и железо не краденное то в чём тогда прикол вообще?
ps хотя конечно гораздо выгоднее используя силовиков заиметь себе в пользование целую ферму карт. надеюсь там были 3080ti
bob2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 17.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 06:14

А мне статья нравится. Дает полет для фантазии :) Мой вариант. Решили правоохранители поправить свое материальное положение, а какое то УД по мошеничеству приплели для легализаци экспроприации.
P.S. Какая статья такие и комментарии :)
Igorten
 
Повідомлень: 4372
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:41

Стаття повна дезінформація. Про те, що майнери електрику в під'їзді крали чомусь раптом забули написати (їх за це й ловили). Майнінг - не є злочином. А от крадіжка електрики - злочин.
abvertaras
Аватар користувача
 
Повідомлень: 244
З нами з: 07.10.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кривому Розі зробили міський транспорт повністю... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 07 тра, 2021 13:14
32 2700
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 16:13
mitsenko_nl
Власники криптовалют втратили понад $9 млрд за добу
R2 » Вів 20 кві, 2021 10:38
8 626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 11:22
Slon_Nosov
Податківці викрили схему незаконного продажу...
R2 » П'ят 26 бер, 2021 15:40
1 108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 15:40
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32643)
27.05.2021 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.