Криворізька поліція провела санкціонований обшук та виявила майнінгову ферму криптовалюти, що працювала в одному із підвалів у центрі міста.
Дивися повний текст У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:56
У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют.
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:49
Re: У Кривому Розі викрили ферму для майнінгу криптовалют
Что заголовок дно, что сама статья набор каких-то фраз:
Додано: Чет 27 тра, 2021 00:37
Напевно пов'язали за те що хлопці крали електроенергію, а майнінг сюди вже приліпили бо просто тема хайпова.
Додано: Чет 27 тра, 2021 03:19
какая-то странная статья - чуть мозг не сломался.
ну стояла ферма. ну и что. если платили за аренду и электричество ну и железо не краденное то в чём тогда прикол вообще?
ps хотя конечно гораздо выгоднее используя силовиков заиметь себе в пользование целую ферму карт. надеюсь там были 3080ti
Додано: Чет 27 тра, 2021 06:14
А мне статья нравится. Дает полет для фантазии Мой вариант. Решили правоохранители поправить свое материальное положение, а какое то УД по мошеничеству приплели для легализаци экспроприации.
P.S. Какая статья такие и комментарии
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:41
Стаття повна дезінформація. Про те, що майнери електрику в під'їзді крали чомусь раптом забули написати (їх за це й ловили). Майнінг - не є злочином. А от крадіжка електрики - злочин.
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