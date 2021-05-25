Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Києва до 20-25 гривень.
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кличко.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:16
У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кличко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кличко.
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:16
Пока метро не станет по 50 грн, ни ногой.
Я привык к эксклюзивным видам транспорта
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:24
Re: У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кли
и смысл переплачивать за локацию возле метро когда на авто ездить будет дешевле? не все же едут с конечной на конечную.
Додано: Сер 26 тра, 2021 22:50
Будет кличко пустые вагоны катать "туда-сюда", а я дома посижу.
Годом меньше годом больше, #какаяразница?!!
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