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У Києві подорожчає проїзд, але
не до 20-25 гривень — Кличко

У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кличко
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:16

У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кличко

Пропонуємо до обговорення:
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що влада міста не планує підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті Києва до 20-25 гривень.

Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кличко.
R2
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Пока метро не станет по 50 грн, ни ногой.
Я привык к эксклюзивным видам транспорта
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:24

Re: У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кли

и смысл переплачивать за локацию возле метро когда на авто ездить будет дешевле? не все же едут с конечной на конечную.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:50

Будет кличко пустые вагоны катать "туда-сюда", а я дома посижу.
Годом меньше годом больше, #какаяразница?!!
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 23:06

Re: У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кли

  demon0983886848 написав:Будет кличко пустые вагоны катать "туда-сюда", а я дома посижу.
Метрополитен будет только рад: билет ты уже купил, осталось отморозить уши.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 23:57

Re: У Києві подорожчає проїзд, але не до 20-25 гривень — Кли

35 евро за визу было много, 20 евро за проезд будет в самый раз.
ruvex
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