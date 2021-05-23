Перехід на картки буде правом, а не обов'язком.
Дивися повний текст Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські картки.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06
Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські картки.
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06
Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:29
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