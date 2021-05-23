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Уряд пом'якшив переведення
пенсій виключно на банківські...

Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06

Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...

Пропонуємо до обговорення:
Перехід на картки буде правом, а не обов'язком.

Дивися повний текст Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські картки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06

Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:29

  summacut написав:Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.

проезд из села до райцентра с банкомата и и обратно выльется в те же 50 гривень
vitaliy_berdinskikh
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