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Уряд пом'якшив переведення
пенсій виключно на банківські...

Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06

Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...

Пропонуємо до обговорення:
Перехід на картки буде правом, а не обов'язком.

Дивися повний текст Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські картки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06

Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:29

  summacut написав:Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.

проезд из села до райцентра с банкомата и и обратно выльется в те же 50 гривень
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  summacut написав:Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.

проезд из села до райцентра с банкомата и и обратно выльется в те же 50 гривень

При этом селяне могу "кучковаться" и отправлять к банкомату группу самых молодых с кипой карточек -- выйдет даже дешевле. И можно будет дули монополисту крутить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:18

  _hunter написав:При этом селяне могу "кучковаться" и отправлять к банкомату группу самых молодых с кипой карточек -- выйдет даже дешевле. И можно будет дули монополисту крутить.

Золоті слова, куме! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:06

  vitaliy_berdinskikh написав:
  summacut написав:Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.

проезд из села до райцентра с банкомата и и обратно выльется в те же 50 гривень

Я слышал, что закон не касается проживающих в населенных пунктах, где ни банка, ни банкомата нет. Речь о тех, кто на почту прет в городах мимо 10 банкоматов.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:51

Re: Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські

  _hunter написав:При этом селяне могу "кучковаться" и отправлять к банкомату группу самых молодых с кипой карточек -- выйдет даже дешевле. И можно будет дули монополисту крутить.

Это когда на работе посылают одну тётку из комнаты снять деньги для всех - то в принципе если она вдруг где-то с деньгами потеряется то её все сотрудники знают, потому собственно и доверяют.

А в селе если послать какого-то условного михалыча, то он может и не доехать обратно до села. По крайне мере в тот же день. Потому что будет где-то убуханый валяться. Да и пенсионерам из этого михалыча долг выбить будет в разы сложнее, у него ж из имущества только хата с дырой в крыше.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:52

  summacut написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  summacut написав:Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.

проезд из села до райцентра с банкомата и и обратно выльется в те же 50 гривень

Я слышал, что закон не касается проживающих в населенных пунктах, где ни банка, ни банкомата нет. Речь о тех, кто на почту прет в городах мимо 10 банкоматов.

Их право. Собственно в чём проблема, тебе завидно что ли?

Я пру на автомобиле мимо стоящий на остановках - давайте обложим меня налогом как зажравшегося кулака.

Я пру на аудио-звонках через телеграм мимо звонящий дорого через межгород укртелекома или международные тарифы мобильного оператора - давайте запретим мне звонить не через телефонную сеть (а совсем недавно так и было, просто уже забылось как милиция гоняла все эти зародыши месенжеров).

Я пру перевод в крипте за 10 копеек на другой конец мира мимо переводящих свифтом с минимальной комиссией 30 долларов - давайте запретим мне перевод в крипте. :mrgreen:

Для того чтобы сделать так как ты предлагаешь - надо в первую очередь отказаться от понятия "банк для выплаты пенсий". Тоесть человек оформляя пенсию говорит государству "хочу получать пенсию через Royal Mail" или "хочу получать пенсию через банк Форвард" - и государство просто отправляет ему пенсию туда куда он сказал, а все издержки перевода ложатся на получателя. В принципе я только "за", но в текущей ситуации государство считает себя умнее граждан и само решает где гражданам получать пенсию. Потому пусть и несёт затраты на выплату через определенные ей самой организации. Ведь выплата через банки - она тоже не бесплатная, не понятно почему должны страдать только те кто получает пенсию через почту.
vitaliy_berdinskikh
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