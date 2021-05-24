Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...

Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:52

summacut написав: vitaliy_berdinskikh написав: summacut написав: Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно. Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.

проезд из села до райцентра с банкомата и и обратно выльется в те же 50 гривень проезд из села до райцентра с банкомата и и обратно выльется в те же 50 гривень

Я слышал, что закон не касается проживающих в населенных пунктах, где ни банка, ни банкомата нет. Речь о тех, кто на почту прет в городах мимо 10 банкоматов. Я слышал, что закон не касается проживающих в населенных пунктах, где ни банка, ни банкомата нет. Речь о тех, кто на почту прет в городах мимо 10 банкоматов.

Для того чтобы сделать так как ты предлагаешь - надо в первую очередь отказаться от понятия "банк для выплаты пенсий".

Их право. Собственно в чём проблема, тебе завидно что ли?Я пру на автомобиле мимо стоящий на остановках - давайте обложим меня налогом как зажравшегося кулака.Я пру на аудио-звонках через телеграм мимо звонящий дорого через межгород укртелекома или международные тарифы мобильного оператора - давайте запретим мне звонитьчерез телефонную сеть (а совсем недавно так и было, просто уже забылось как милиция гоняла все эти зародыши месенжеров).Я пру перевод в крипте за 10 копеек на другой конец мира мимо переводящих свифтом с минимальной комиссией 30 долларов - давайте запретим мне перевод в крипте.Тоесть человек оформляя пенсию говорит государству "хочу получать пенсию через Royal Mail" или "хочу получать пенсию через банк Форвард" - и государство просто отправляет ему пенсию туда куда он сказал, а все издержки перевода ложатся на получателя. В принципе я только "за", но в текущей ситуации государство считает себя умнее граждан и само решает где гражданам получать пенсию. Потому пусть и несёт затраты на выплату через определенные ей самой организации. Ведь выплата через банки - она тоже не бесплатная, не понятно почему должны страдать только те кто получает пенсию через почту.