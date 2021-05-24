Перехід на картки буде правом, а не обов'язком.
Дивися повний текст Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські картки.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06
Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські картки.
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:06
Ок, кто полюбил почту, пусть получает на почте. Но за деньги, гривен за 50, например. А в банке бесплатно.
Додано: Чет 27 тра, 2021 07:29
Додано: Чет 27 тра, 2021 09:04
При этом селяне могу "кучковаться" и отправлять к банкомату группу самых молодых с кипой карточек -- выйдет даже дешевле. И можно будет дули монополисту крутить.
Додано: Чет 27 тра, 2021 09:18
Додано: Чет 27 тра, 2021 10:06
Я слышал, что закон не касается проживающих в населенных пунктах, где ни банка, ни банкомата нет. Речь о тех, кто на почту прет в городах мимо 10 банкоматов.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:51
Re: Уряд пом'якшив переведення пенсій виключно на банківські
Это когда на работе посылают одну тётку из комнаты снять деньги для всех - то в принципе если она вдруг где-то с деньгами потеряется то её все сотрудники знают, потому собственно и доверяют.
А в селе если послать какого-то условного михалыча, то он может и не доехать обратно до села. По крайне мере в тот же день. Потому что будет где-то убуханый валяться. Да и пенсионерам из этого михалыча долг выбить будет в разы сложнее, у него ж из имущества только хата с дырой в крыше.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:52
Их право. Собственно в чём проблема, тебе завидно что ли?
Я пру на автомобиле мимо стоящий на остановках - давайте обложим меня налогом как зажравшегося кулака.
Я пру на аудио-звонках через телеграм мимо звонящий дорого через межгород укртелекома или международные тарифы мобильного оператора - давайте запретим мне звонить не через телефонную сеть (а совсем недавно так и было, просто уже забылось как милиция гоняла все эти зародыши месенжеров).
Я пру перевод в крипте за 10 копеек на другой конец мира мимо переводящих свифтом с минимальной комиссией 30 долларов - давайте запретим мне перевод в крипте.
Для того чтобы сделать так как ты предлагаешь - надо в первую очередь отказаться от понятия "банк для выплаты пенсий". Тоесть человек оформляя пенсию говорит государству "хочу получать пенсию через Royal Mail" или "хочу получать пенсию через банк Форвард" - и государство просто отправляет ему пенсию туда куда он сказал, а все издержки перевода ложатся на получателя. В принципе я только "за", но в текущей ситуации государство считает себя умнее граждан и само решает где гражданам получать пенсию. Потому пусть и несёт затраты на выплату через определенные ей самой организации. Ведь выплата через банки - она тоже не бесплатная, не понятно почему должны страдать только те кто получает пенсию через почту.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:21
Так то в городе 50грн. а в селе в два раза больше. У Смелянского утверждают, что
доставка в городе стоит в среднем 53грн ( 1.3% средней пенсии), в селе 100 грн ( 2.65% от пенсии).
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