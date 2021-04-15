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АРМА за чотири місяці розшукало
частки у статутних...

АРМА за чотири місяці розшукало частки у статутних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:42

АРМА за чотири місяці розшукало частки у статутних...

Пропонуємо до обговорення:
За 4 місяці нинішнього року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за зверненнями правоохоронців розшукало частки у статутних капіталах компаній на суму 2,41 млрд грн.

Дивися повний текст АРМА за чотири місяці розшукало частки у статутних капіталах на понад ₴2,4 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 09:43

дуже "ефективно" працюють:
"АРМА в 2020 году перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн. Размер депозитного портфеля агентства в 2020 году составил 540 млн грн, начисления по ним – 53 млн грн.".
Які витрати на утримання цієї АРМи?
myko
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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