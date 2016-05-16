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FuckUp Night by EASE: Роман Кирилович, Ілля Рейніш і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 тра, 2021 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Усі люблять розповідати про свої досягнення. А от про невдачі говорити набагато складніше. Але без поразок не буває перемог і будь-який провал можна обернути в плюс.
Дивися повний текст FuckUp Night by EASE: Роман Кирилович, Ілля Рейніш і Олексій Костилєв про свої провали
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Додано: Чет 27 тра, 2021 09:56
..напоминает сборище "анонимных алкоголиков" с их историями как им не хватило на флакон!!.. так модно стало быть похожим а Стива Джобса с его манерой подачи новинок компании, что... жалкая пародия вобщем... хотя последний абзац статьи - саме в точку: ЦЕНИТЕ своих спецов, всеми силами их удерживайте, иначе всем вашим идеям рано или поздно прийдет п..дец!!! ))
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maestro71
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