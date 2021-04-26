Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані моніторингу "Енергореформи".
Дивися повний текст Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для населення з 1 червня.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 10:20
Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для населення з 1 червня.
Додано: Чет 27 тра, 2021 10:20
...хмм..так ясен пень: с какого перепугу МОНОПОЛИСТУ снижать цену, раз и так покупают?!... а все "балачки" про рынок и конкуренцию - то наверно для "послов вечно-обеспокоенной 7ки" затевалось..?!... или есть мнения "по-другому"..?!
Додано: П'ят 28 тра, 2021 06:58
Re: Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для...
Вот он "рынок" газа во всей красе
Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:26
Re: Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для...
а почему они должны были снизить цену???
цена на газ растет - в июне 11 грн/м3.
давайте обсудим почему не снизили курс доллара до 25 грн - я возмущен
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