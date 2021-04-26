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Газопостачальники не стали
знижувати річний тариф для...

Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:20

Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані моніторингу "Енергореформи".

Дивися повний текст Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для населення з 1 червня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:20

...хмм..так ясен пень: с какого перепугу МОНОПОЛИСТУ снижать цену, раз и так покупают?!... а все "балачки" про рынок и конкуренцию - то наверно для "послов вечно-обеспокоенной 7ки" затевалось..?!... или есть мнения "по-другому"..?!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 06:58

Re: Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для...

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані моніторингу "Енергореформи".

Дивися повний текст Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для населення з 1 червня.
Вот он "рынок" газа во всей красе
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:26

Re: Газопостачальники не стали знижувати річний тариф для...

а почему они должны были снизить цену???

цена на газ растет - в июне 11 грн/м3.

давайте обсудим почему не снизили курс доллара до 25 грн - я возмущен :mrgreen:
Shaman
 
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