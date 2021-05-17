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У метро Києва «наварили» 12
мільйонів на лампочках,...

У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:37

У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві повідомили про підозру підряднику, який завдав 12,7 млн грн збитків на освітленні депо метрополітену.

Дивися повний текст У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках, підряднику оголосили підозру.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:37

..мне это нравится: судить собрались не тех, кто подписал акт приемки со стороны заказчика (читай: получателей ВЫГОДЫ в виде ОТКАТОВ), а лишь только их сообщника в лице подрядчика, который вляпался в это дело с честной целью наварить бабло на продаже !! (..а бОльшая часть укр.бизнеса разве не на ЭТОМ построена?!....)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:09

А що з тендерами, їх проводять чи як?
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:39

Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...

за завищеними цінами

Прям советским союзом завоняло.

Хорошо что расстрельной статьи нет.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:42

Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...

  maestro71 написав:судить собрались не тех, кто подписал акт приемки со стороны заказчика
Судить его собираются за то что он нанёс ущерб своей фирме.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 12:04

Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...

Схоже зажав відкат.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:42

  vitaliy_berdinskikh написав:
за завищеними цінами

Прям советским союзом завоняло.

Хорошо что расстрельной статьи нет.

Савєцьким союзом тут смердіти ніколи не припиняло. Лише трохи меншало. Але останні два роки сморід значно посилився.
akido
 
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