У Києві повідомили про підозру підряднику, який завдав 12,7 млн грн збитків на освітленні депо метрополітену.
Дивися повний текст У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках, підряднику оголосили підозру.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 10:37
У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках, підряднику оголосили підозру.
Додано: Чет 27 тра, 2021 10:37
..мне это нравится: судить собрались не тех, кто подписал акт приемки со стороны заказчика (читай: получателей ВЫГОДЫ в виде ОТКАТОВ), а лишь только их сообщника в лице подрядчика, который вляпался в это дело с честной целью наварить бабло на продаже !! (..а бОльшая часть укр.бизнеса разве не на ЭТОМ построена?!....)
Додано: Чет 27 тра, 2021 11:39
Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...
Прям советским союзом завоняло.
Хорошо что расстрельной статьи нет.
Додано: Чет 27 тра, 2021 11:42
Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...
Додано: Чет 27 тра, 2021 12:04
Re: У метро Києва «наварили» 12 мільйонів на лампочках,...
Схоже зажав відкат.
Додано: Чет 27 тра, 2021 16:42
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