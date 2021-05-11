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Українцям можуть підвищити
ліміт за картковими...

Українцям можуть підвищити ліміт за картковими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:50

Українцям можуть підвищити ліміт за картковими...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть переглянути граничну суму, яка не підпадає під банківський фінмоніторинг при проведенні карткових операцій. Торкнеться це, в тому числі, і грошових переказів з однієї картки на іншу.

Дивися повний текст Українцям можуть підвищити ліміт за картковими переказами, який не підпадає під фінмоніторинг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 10:51

Як довго ми чекали на це покращення?!))
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бумага стоит дороже ....
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 11:33

Re: Українцям можуть підвищити ліміт за картковими...

Непрофаны из Слуг народа не знают что банкам пофиг на сколько операций разбит перевод?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:36

Звичайно, це зачепить, адже мільйони людей переказують 5000 грн на відміну від тих, хто переказує 4999 грн
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:27

Ліміт збільшили -- краще б комуналку зменшили
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 23:57

Зашибись. Аж на 1 гривну повысили уровень максимального перевода. Ето только в Украине сумма являющаяся 1/3 от пособия европейского бомжа или половиной от платежки украинца за комуналку, уже является крупной сделкой и требует тщательного расследования.
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 00:43

  asurovv960 написав:Зашибись. Аж на 1 гривну повысили уровень максимального перевода. Ето только в Украине сумма являющаяся 1/3 от пособия европейского бомжа или половиной от платежки украинца за комуналку, уже является крупной сделкой и требует тщательного расследования.

Бу-га-га!!!! :mrgreen:
Козак-характерник
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