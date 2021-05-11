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Українцям можуть підвищити ліміт за картковими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 тра, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть переглянути граничну суму, яка не підпадає під банківський фінмоніторинг при проведенні карткових операцій. Торкнеться це, в тому числі, і грошових переказів з однієї картки на іншу.
Дивися повний текст Українцям можуть підвищити ліміт за картковими переказами, який не підпадає під фінмоніторинг
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R2
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Додано: Чет 27 тра, 2021 10:51
Як довго ми чекали на це покращення?!))
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mvi
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Додано: Чет 27 тра, 2021 11:13
бумага стоит дороже ....
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AlexMotel
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Додано: Чет 27 тра, 2021 11:33
Непрофаны из Слуг народа не знают что банкам пофиг на сколько операций разбит перевод?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 27 тра, 2021 16:36
Звичайно, це зачепить, адже мільйони людей переказують 5000 грн на відміну від тих, хто переказує 4999 грн
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espanol
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Додано: Чет 27 тра, 2021 17:27
Ліміт збільшили -- краще б комуналку зменшили
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Чет 27 тра, 2021 23:57
Зашибись. Аж на 1 гривну повысили уровень максимального перевода. Ето только в Украине сумма являющаяся 1/3 от пособия европейского бомжа или половиной от платежки украинца за комуналку, уже является крупной сделкой и требует тщательного расследования.
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asurovv960
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 00:43
asurovv960 написав:
Зашибись. Аж на 1 гривну повысили уровень максимального перевода. Ето только в Украине сумма являющаяся 1/3 от пособия европейского бомжа или половиной от платежки украинца за комуналку, уже является крупной сделкой и требует тщательного расследования.
Бу-га-га!!!!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:56
Ви зрозуміли для чого це? Це ж мільйон розбити по 5 тис зручно, а по 4999 - трохи ні
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silver_arrow_ua
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