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Будівництво Подільського мосту – столична прокуратура і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 тра, 2021 13:23
Пропонуємо до обговорення:
У Києві прокуратура проводить обшуки на комунальному підприємстві «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту.
Дивися повний текст Будівництво Подільського мосту – столична прокуратура і ДФС проводять нові обшуки
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Додано: Чет 27 тра, 2021 13:23
Просто якісь політичні репресії, чекаєм на пресконференцію мера.
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