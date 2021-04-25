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З 1 червня діятимуть спрощені
умови приєднання до...

З 1 червня діятимуть спрощені умови приєднання до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:06

З 1 червня діятимуть спрощені умови приєднання до...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 червня спрощує порядок приєднання до електромереж.

Дивися повний текст З 1 червня діятимуть спрощені умови приєднання до електромереж.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 16:06

А по газу?
dnnikolay74
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Модератори: Ірина_, Модератор

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