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Перелік категорій, кому
субсидію не перепризначать...

Перелік категорій, кому субсидію не перепризначать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:55

Перелік категорій, кому субсидію не перепризначать...

Пропонуємо до обговорення:
Субсидії на наступний сезон перепризначать автоматично всім отримувачам, крім трьох категорій.

Дивися повний текст Перелік категорій, кому субсидію не перепризначать автоматично.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 17:55

В Мариуполе в отделениях соцзащиты населения сказали, что не получили никаких распоряжений для автоматического переоформления субсидий 85%-там, поэтому надо всем заново подавать на переоформление. Так кто из вас раздаёт нам на уши бесплатную "лапшу"? Простите за мой французский Сначала всех всколомутили этим переоформлением субсидий поголовно всем, потом дали коврижку, чтобы мы успокоились и не суетились у кабинетов. Зачем вы хитрите и обманываете народ? Пришлите соответствующие Директивы в Мариуполь отделам социальной защиты. Пусть не бояться Вас и переоформляют субсидию автоматически тем, кому можно.
valentina_costilova
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