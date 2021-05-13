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ІТ-бізнес підтримує
податкові ставки Дія.Сіті

ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:18

ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті

Пропонуємо до обговорення:
ІТ-бізнес підтримує податкові ставки, що увійшли до фінального варіанту законопроєкту.

Дивися повний текст ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:41

ІТ-бізнес підтримує, а робітники з IT - не підтримують.
Навіть петиція така існує https://petition.president.gov.ua/petition/114468
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:49

держава хоче роздерибанити IT галузь

це єдине що вона робить із найкращим успіхом
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:53

підтримують тільки великі гравці яким треба загнати усіх у стойло, їх мета - ніяких фрілансів і прямих контрактів з іноземними компаніями щоб раби не розбігались. А кварталівцям вже нічого красти, наповнювати бюджет будуть за рахунок поціновувачів сирів та смузі які меми дивляться а не сватів
mromanenko
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 23:23

А в чем прикол? Для ФОПа было 5% с оборота + 22% с минималки. Стало и то, и другое от минималки. Собираетесь компенсировать потери бюджета 1.5%?
Д.Б.
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:05

  astatempo написав:А в чем прикол? Для ФОПа было 5% с оборота + 22% с минималки. Стало и то, и другое от минималки. Собираетесь компенсировать потери бюджета 1.5%?
Д.Б.

В смысле?
податкове навантаження з одного фахівця за гіг-контрактом буде наступним:
ставка 5% податку на доходи фізосіб;
1,5% військового збору;
ЄСВ на рівні 22% з мінімальної зарплати.

Ну и самое интересное:
Окрім цього, ІТ Комітет Асоціації сподівається, що розміри зазначеного у проєкті №5376 податкового навантаження (5%+1,5%+22% з мін.ЗП) все ж буде збережено протягом задекларованих 15 років.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:07

От дебилы.... нет слов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:45

Как можно поддерживать повышение налогов. Наглая ложь.
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