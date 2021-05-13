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ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:45
Я не понимаю почему все возмущаются!!!
Пусть повышают, ITшники просто будут оставлять деньги на иностранных картах и электронных кошельках.
Власть уже давно обложила бы IT 40% налогом, если бы могла.
По сути, мы ITшники, сами решаем сколько налогов заплатить, 5% которые платят ФОП это чесный налог, больше - досвидос!!!
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hno3
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:41
а какой смысл "поддерживать" отрасль, от которой в случае предельно низких ставок налогов государству такой же предельно низкий профит. И угрозы про то что будут держать деньги на зарубежных картах немного не понятны - а там платить ничего не надо с дохода что ли?
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ruslan42212
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:59
ruslan42212 написав:
а какой смысл "поддерживать" отрасль, от которой в случае предельно низких ставок налогов государству такой же предельно низкий профит. И угрозы про то что будут держать деньги на зарубежных картах немного не понятны - а там платить ничего не надо с дохода что ли?
1)Так не надо помогать, никто и не просит, просто не мешать )
а там платить ничего не надо с дохода что ли?
2)Не надо, у IT много вариантов не платить налоги. Деньги даже в Украину не зайдут, никто про них и не узнает
Востаннє редагувалось hno3
в П'ят 28 тра, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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hno3
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:29
hno3 интересная логика. а остальные отрасли рылом не вышли что ли? ну давайте всем "не мешать", нежные вы наши
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ruslan42212
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:02
ruslan42212 написав:hno3
интересная логика. а остальные отрасли рылом не вышли что ли? ну давайте всем "не мешать", нежные вы наши
А каким еще "остальным отраслям" государство решило помогать увеличением налогов?
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_hunter
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:03
ruslan42212
Так власти нужно мешать предпренимателям, иначе фигня как в Белорусии выйдет, где батька сделал мизерные налоги для IT. Ну так ITшники в первых рядах вышли против него.
Нужно прижимать всех чтобы через взятки, бюрократию только все решать можно было, чтобы сидели и не жужали.
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hno3
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:54
"ІТ Комитет Европейской Бизнес Ассоциации" - это не ИТ-бизнес.
То что ІТ Комитет ЕБА заявил о поддержке не означает, что ИТ-бизнес в целом это поддерживает.
По факту, этот законопроект просто форсированно протаскивают несмотря на все протесты отрасли, и параллельно еще в прессе рекламируют
Судя по всему создавая нужную картину ситуации для президента
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Erufu
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:44
hno3 написав:
Я не понимаю почему все возмущаются!!!
Пусть повышают, ITшники просто будут оставлять деньги на иностранных картах и электронных кошельках.
Власть уже давно обложила бы IT 40% налогом, если бы могла.
По сути, мы ITшники, сами решаем сколько налогов заплатить, 5% которые платят ФОП это чесный налог, больше - досвидос!!!
шо тут розмінюватися на дрібниці, 0, друже, 0, самий справедливий податок
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