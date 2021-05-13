ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:29
hno3 интересная логика. а остальные отрасли рылом не вышли что ли? ну давайте всем "не мешать", нежные вы наши
ruslan42212
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:02
ruslan42212 написав: hno3
интересная логика. а остальные отрасли рылом не вышли что ли? ну давайте всем "не мешать", нежные вы наши
А каким еще "остальным отраслям" государство решило помогать увеличением налогов?
_hunter
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:03
ruslan42212 Так власти нужно мешать предпренимателям, иначе фигня как в Белорусии выйдет, где батька сделал мизерные налоги для IT. Ну так ITшники в первых рядах вышли против него. Нужно прижимать всех чтобы через взятки, бюрократию только все решать можно было, чтобы сидели и не жужали.
hno3
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:54
"ІТ Комитет Европейской Бизнес Ассоциации" - это не ИТ-бизнес.
То что ІТ Комитет ЕБА заявил о поддержке не означает, что ИТ-бизнес в целом это поддерживает. По факту, этот законопроект просто форсированно протаскивают несмотря на все протесты отрасли, и параллельно еще в прессе рекламируют Судя по всему создавая нужную картину ситуации для президента
Erufu
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:44
hno3 написав:
Я не понимаю почему все возмущаются!!!
Пусть повышают, ITшники просто будут оставлять деньги на иностранных картах и электронных кошельках.
Власть уже давно обложила бы IT 40% налогом, если бы могла.
По сути, мы ITшники, сами решаем сколько налогов заплатить, 5% которые платят ФОП это чесный налог, больше - досвидос!!!
шо тут розмінюватися на дрібниці, 0, друже, 0, самий справедливий податок
wild.tomcat
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:11
hno3 написав:
Я не понимаю почему все возмущаются!!!
Пусть повышают, ITшники просто будут оставлять деньги на иностранных картах и электронных кошельках.
Власть уже давно обложила бы IT 40% налогом, если бы могла.
По сути, мы ITшники, сами решаем сколько налогов заплатить, 5% которые платят ФОП это чесный налог, больше - досвидос!!!
Почему 5 чесно? А не 2 а не 7?.
Будете держать за границей, но товары и услуги то покупать тут. Все равно деньги будете получается заводить
PUnder
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:17
R2 написав:
ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті.
Показательно что журна*листы Финансы.УА услышали мнение какого-то ИТ-комитета бизнес-ассоциции и назвали это "ИТ-бизнес поддерживает".
А вот
мнение 25 тысяч человек работающих в ИТ-бизнесе непосредственно: Стоп Дія Сіті! Зупиніть знищення української IT галузі
журна*листы "не заметили", тоесть просто проигнорировали.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:06
PUnder написав:
Почему 5 чесно? А не 2 а не 7?.
Будете держать за границей, но товары и услуги то покупать тут. Все равно деньги будете получается заводить
1)Потому что это тот же процент за вывод, который нужно заплатить если выводить без налогов
2)Для этого есть карты, например Китайских банков(и не только), они присылаются почтой. платите и снимайте наличку, так все делают
hno3
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