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Стало відомо про потужність
чіпсета виробництва Google у...

Стало відомо про потужність чіпсета виробництва Google у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:30

Стало відомо про потужність чіпсета виробництва Google у...

Пропонуємо до обговорення:
У Мережі з’являється все більше й більше даних про нові смартфони модельного ряду Pixel 6.

Дивися повний текст Стало відомо про потужність чіпсета виробництва Google у Pixel 6.
R2
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