У Мережі з’являється все більше й більше даних про нові смартфони модельного ряду Pixel 6.
Дивися повний текст Стало відомо про потужність чіпсета виробництва Google у Pixel 6.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 21:30
Стало відомо про потужність чіпсета виробництва Google у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо про потужність чіпсета виробництва Google у Pixel 6.
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