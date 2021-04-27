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Microsoft оновила
Windows 10: що нового

Microsoft оновила Windows 10: що нового
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:31

Microsoft оновила Windows 10: що нового

Пропонуємо до обговорення:
Нові зміни називаються "накопичувальне прев'ю оновлення KB5003214".

Дивися повний текст Microsoft оновила Windows 10: що нового.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 22:31

Перестаньте называть исправление глюков и багов новинкой.
Dear_Sir
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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