Нові зміни називаються "накопичувальне прев'ю оновлення KB5003214".
Дивися повний текст Microsoft оновила Windows 10: що нового.
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Додано: Чет 27 тра, 2021 22:31
Microsoft оновила Windows 10: що нового
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Дивися повний текст Microsoft оновила Windows 10: що нового.
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