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Відеофіксація порушень: КСУ
змусили змінити форму...

Відеофіксація порушень: КСУ змусили змінити форму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 00:25

Відеофіксація порушень: КСУ змусили змінити форму...

Пропонуємо до обговорення:
Велика палата Конституційного суду провела засідання щодо конституційності положень КУпАП, які передбачають притягнення до адмінвідповідальності за порушення Правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Дивися повний текст Відеофіксація порушень: КСУ змусили змінити форму розгляду законності штрафів.
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рюкзаков достал всех своими дорогими камерами...как ни крути нельзя наказывать невиновных...
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