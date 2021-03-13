Депозит — дійсно вигідний інструмент для зберігання грошей. З його допомогою можна навіть накопичити на автомобіль або квартиру.
Дивися повний текст Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:59
Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
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Дивися повний текст Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами.
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