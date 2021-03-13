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Олександра Гудзевич: як
ефективно працювати з депозитами

Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:59

Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами

Пропонуємо до обговорення:
Депозит — дійсно вигідний інструмент для зберігання грошей. З його допомогою можна навіть накопичити на автомобіль або квартиру.

Дивися повний текст Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами.
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