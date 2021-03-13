Депозит — дійсно вигідний інструмент для зберігання грошей. З його допомогою можна навіть накопичити на автомобіль або квартиру.
Дивися повний текст Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:59
Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами.
Додано: Сер 09 чер, 2021 07:37
Налоги 19.5% на "СКАРБНИЧКЕ". Выгодно, когда от 100 000 грн. что-то телепается. Тогда хоть связь и Интернет покрыть можно + вискаря купить один батл в месяц.
Додано: Сер 09 чер, 2021 07:54
Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
Вони знущаються? Відкриваю сайт з ставками Укргаза - 0,1% річних, Привата - 0,01% річних. І це ще мінус податки. Пишу за долари, бо гривня - не валюта для збереження та накопичення.
Додано: Сер 09 чер, 2021 08:12
У нас в Украине всего два банка? Хотя хорошо что хотя бы два названо, а то много кто считает что кроме Привата других банков не существует вообще
Додано: Сер 09 чер, 2021 08:31
Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
Я б вслед на иноговорящими блогерами и экспертами предложил бы пойти чуть более сложным путем: держать отдельно аварийный фонд (не знаю хорошего русскоязычного эквивалента, разве что то самое "на чёрный день") и отдельно финансовую подушку. И важно определиться с суммой которую надо держать в аварийном фонде и финансовой подушке - об этом в статье ничего не сказано.
Аварийный фонд нужен именно в экстренных ситуациях, когда деньги нужны вот прям сразу сейчас или максимум завтра: смерть кого-то из близких; тяжелая внезапная болезнь или например попадание в ДТП когда деньги нужны на лечение или в лучшем случае восстановление автомобиля. Такие деньги лучше держать если не в наличных то на каком-то счёте с быстрым доступом к деньгами, ещё хорошо бы чтоб у банка или была большая сеть банкоматов, или работал круглусуточно СЭП чтобы перекинуть большие суммы в другой банк где можно снять наличные или чтобы раздробить сумму между разными банками. Сколько тут держать денег вопрос для меня открытый. Наверное это каждый решает для себя сам.
А вот финансовая подушка нужна пусть и на тоже неприятные случаи, но которые не требуют оперативного доступа ко всей сумме. Обычно финансовая подушка используется на случай увольнения или например долгого лечения какой-то болезни: в этом случае она заменяет собой основной источник дохода. Как раз поэтому финансовую подушку в отличии от аварийного фонда можно хранить на краткосрочных депозитах выстроенных лесенкой. Исходя из назначения финансовая подушку должна покрывать где-то минимум полгода расходов семьи: тоесть просто берём средний месячный доход, умножаем на 6 и накапливаем эту сумму. А когда накопили просто оставляем её в покое (лишь возобновляя депозиты).
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:19
Вы смешной, где я писал о только двух банках? Тянет на трольство с Вашей стороны. Госбанки занимают большую часть БС. Да и у меня в районе есть только они, никаких гусарских банков. Это в Киеве куча карманных банков-моек типа 3/4, глобус итд. Тут только госсбанки.
Додано: Сер 09 чер, 2021 19:32
Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
Оказывается всё очень просто. Умножаем на 6, накапливаем, оставляем. Есть только 1 нюанс. Чтоб такое провернуть, нужно или зарабатывать очень много, или ущемлять себя во всём.
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:35
Re: Олександра Гудзевич: як ефективно працювати з депозитами
Если банков больше то какая разница что в двух упомянутых всего 0,1% годовых? В других больше. Среди моих пяти банков только ПУМБ имеет низкую ставку по депозитам в валюте, у остальных она 1-2%.
Ну и важно: в статье сказано что депозиты это не инвестиция, а средство накопления. И сейчас это так и есть. Так что будь даже во всех банках 0,1% - какая разница собственно?
Статья не ориентирована только на жителей далеких сёл. Тем более что одним из условий по умолчанию является наличие стабильного дохода превышающего расходы, а в этим в сёлах не очень. Это не значит что жители сёл дегенераты, это значит что не они аудитория данной статьи. Но они тоже конечно же могут прочитать данный материал и подумать как добиться того же с учётом особенностей своего места проживания.
К примеру была бы эта статья о рафтинге или о том как пить виски. Ни одног, ни другое мне не подходит, но это совершенно не означает что автор в чём-то неправ что пишет про виски, а не про водку Воздух.
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