RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Чи зможете ви
заробляти на Форекс?

Чи зможете ви заробляти на Форекс?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 10:55

Чи зможете ви заробляти на Форекс?

Високий заробіток без прив'язки до офісу і з вільним графіком — погодьтеся, звучить привабливо.
Це мрія мільйонів, втілити яку в реальність може успішна кар'єра трейдера на Форекс. Це високоліквідний ринок з оборотом в трильйони доларів США, де люди з усього світу купують і продають валюту з метою заробити на різниці курсів. Одним це вдається, іншим не дуже. Одні заробляють на такій торгівлі капітал. Інші роблять спробу, розчаровуються і полишають це заняття. І причина тут не тільки в умінні торгувати і розумінні законів цього ринку. Важливі також психологія та світосприйняття людини.

Хочете дізнатися, яким трейдером станете ви?
Тоді витратьте кілька хвилин і пройдіть простий тест від компанії LBLV і Finance.ua.

Розпочати тест
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 14.09.13
Подякував: 613 раз.
Подякували: 1457 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
7 міфів про Форекс — комікс для дорослих
Ірина_ » П'ят 28 тра, 2021 11:01
0 150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 11:01
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.