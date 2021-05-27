Чи зможете ви заробляти на Форекс?

Високий заробіток без прив'язки до офісу і з вільним графіком — погодьтеся, звучить привабливо.
Це мрія мільйонів, втілити яку в реальність може успішна кар'єра трейдера на Форекс. Це високоліквідний ринок з оборотом в трильйони доларів США, де люди з усього світу купують і продають валюту з метою заробити на різниці курсів. Одним це вдається, іншим не дуже. Одні заробляють на такій торгівлі капітал. Інші роблять спробу, розчаровуються і полишають це заняття. І причина тут не тільки в умінні торгувати і розумінні законів цього ринку. Важливі також психологія та світосприйняття людини.
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