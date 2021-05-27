7 міфів про Форекс — комікс для дорослих

Форекс — ринок, який дає можливість заробити будь-кому, навіть далекій від світу фінансів людині. Його щоденний оборот обчислюється мільярдами доларів, що, звісно, приваблює багатьох інвесторів. Не дивно, що він обростає різними міфами і легендами. Історії про те, як хтось «за день став мільйонером», а хтось «навпаки все втратив» множаться постійно.
Одні кажуть, що Форекс — це просто, інші — занадто складно. Разом з міжнародною компанією Alpari, що має багаторічний досвід в індустрії трейдингу і фінансів загалом, ми розвінчуємо
7 найпопулярніших міфів про цей ринок