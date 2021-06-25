|
|
|
7 міфів про Форекс — комікс для дорослих
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:01
Форекс — ринок, який дає можливість заробити будь-кому, навіть далекій від світу фінансів людині. Його щоденний оборот обчислюється мільярдами доларів, що, звісно, приваблює багатьох інвесторів. Не дивно, що він обростає різними міфами і легендами. Історії про те, як хтось «за день став мільйонером», а хтось «навпаки все втратив» множаться постійно.
Одні кажуть, що Форекс — це просто, інші — занадто складно. Разом з міжнародною компанією Alpari, що має багаторічний досвід в індустрії трейдингу і фінансів загалом, ми розвінчуємо7 найпопулярніших міфів про цей ринок
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 2652
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 632 раз.
- Подякували: 1493 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 26 чер, 2021 13:48
Ірина_ Прикольные картинки )))
-
Begemotik
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 24.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|11140
|
П'ят 28 тра, 2021 10:55
Ірина_
|