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7 міфів про Форекс —
комікс для дорослих

7 міфів про Форекс — комікс для дорослих
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:01

7 міфів про Форекс — комікс для дорослих

Форекс — ринок, який дає можливість заробити будь-кому, навіть далекій від світу фінансів людині. Його щоденний оборот обчислюється мільярдами доларів, що, звісно, приваблює багатьох інвесторів. Не дивно, що він обростає різними міфами і легендами. Історії про те, як хтось «за день став мільйонером», а хтось «навпаки все втратив» множаться постійно.

Одні кажуть, що Форекс — це просто, інші — занадто складно. Разом з міжнародною компанією Alpari, що має багаторічний досвід в індустрії трейдингу і фінансів загалом, ми розвінчуємо

7 найпопулярніших міфів про цей ринок
Ірина_
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Ірина_

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