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НБУ назвав періоди пікових
виплат за зовнішнім боргом в...

НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:27

НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті.

Дивися повний текст НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в найближчі два роки.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:27

Поправьте про 914 млрд долларов
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