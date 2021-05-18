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НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:27
Пропонуємо до обговорення:
НБУ оприлюднив календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами в іноземній валюті.
Дивися повний текст НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в найближчі два роки
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:27
Поправьте про 914 млрд долларов
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ikudinow
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