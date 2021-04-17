Служба безпеки України задокументувала масштабну схему привласнення бюджетних коштів, яку організували на будівництво соціальних об'єктів для Збройних сил України.
Дивися повний текст СБУ викрила привласнення бюджетних коштів на 2 млн грн.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:27
СБУ викрила привласнення бюджетних коштів на 2 млн грн
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Дивися повний текст СБУ викрила привласнення бюджетних коштів на 2 млн грн.
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