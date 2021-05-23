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Експерт назвав вартість
української землі (інфографіка)

Експерт назвав вартість української землі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34

Експерт назвав вартість української землі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
І розповів, чи буде вигідно інвестувати в землю в 2021 році.

Дивися повний текст Експерт назвав вартість української землі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34

продавать землю за фантики. за нарезанную бумагу , которая ничего не стоит. Если продавать то за золото. Она этого стоит.
sergejsonata
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:07

Добре, що запрацює нормальний ринок, бо Україна в рази збідніла за десятиліття того безпределу, який робили землемахинатори, прикриваючись гаслом "земля для народу"
espanol
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