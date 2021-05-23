І розповів, чи буде вигідно інвестувати в землю в 2021 році.
Дивися повний текст Експерт назвав вартість української землі (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34
Експерт назвав вартість української землі (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав вартість української землі (інфографіка).
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34
продавать землю за фантики. за нарезанную бумагу , которая ничего не стоит. Если продавать то за золото. Она этого стоит.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:07
Добре, що запрацює нормальний ринок, бо Україна в рази збідніла за десятиліття того безпределу, який робили землемахинатори, прикриваючись гаслом "земля для народу"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|