RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт назвав вартість
української землі (інфографіка)

Експерт назвав вартість української землі (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34

Експерт назвав вартість української землі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
І розповів, чи буде вигідно інвестувати в землю в 2021 році.

Дивися повний текст Експерт назвав вартість української землі (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93881
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:07

Добре, що запрацює нормальний ринок, бо Україна в рази збідніла за десятиліття того безпределу, який робили землемахинатори, прикриваючись гаслом "земля для народу"
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:25

тимошенко більше всіх кричить за землю для народу, тому що губський і інші бютівці давно скупили землю в київскій області.
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 25.02.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:42

  sergejsonata написав:продавать землю за фантики. за нарезанную бумагу , которая ничего не стоит. Если продавать то за золото. Она этого стоит.

За фантики можно купить все в том числе и золото. Кто ж тебе мешает?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9839
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:06

Схильний погодитись що подорожчає, оскільки в нас багато родючих ділянок, кращих за польські чи угорські
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 18.07.20
Подякував: 48 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:16

А сколько будет стоить земля в заповедниках,которые Зеленский разрешил деребанить?
Scotch
 
Повідомлень: 868
З нами з: 01.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як накопичити 1 млн доларів — порада експерта (інфографіка)
R2 » П'ят 28 тра, 2021 20:25
0 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 20:25
R2
Як накопичити 1 млн доларів — порада експерта (інфографіка)
R2 » П'ят 28 тра, 2021 20:25
0 29
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 20:25
R2
НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в...
R2 » П'ят 28 тра, 2021 12:27
1 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 тра, 2021 12:27
ikudinow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.