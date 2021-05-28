І розповів, чи буде вигідно інвестувати в землю в 2021 році.
Дивися повний текст Експерт назвав вартість української землі (інфографіка).
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:34
Експерт назвав вартість української землі (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав вартість української землі (інфографіка).
Додано: П'ят 28 тра, 2021 14:07
Добре, що запрацює нормальний ринок, бо Україна в рази збідніла за десятиліття того безпределу, який робили землемахинатори, прикриваючись гаслом "земля для народу"
Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:25
тимошенко більше всіх кричить за землю для народу, тому що губський і інші бютівці давно скупили землю в київскій області.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:42
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:06
Схильний погодитись що подорожчає, оскільки в нас багато родючих ділянок, кращих за польські чи угорські
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:16
А сколько будет стоить земля в заповедниках,которые Зеленский разрешил деребанить?
Додано: Суб 29 тра, 2021 00:28
Re: Експерт назвав вартість української землі (інфографіка)
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:40
espanol
Нормальный рынок земли? В Украине? Ахахахахахахахаха!!! В Украине власти делают все чтобы отобрать у украинцев все до последнего гвоздя и пуговицы. Так что я даю 100%%% что все ети законы скорее для того чтобы повысить официальную стоимость земли и обложить самых бедных еще большими налогами отталкиваясь от ее стоимости и отобрать землю а не дать ее народу. Ето та же самая аналогия когда повышают минимальную зарплату чтобы собирать больше налогов. Реальные же зарплаты ни на копейку не повысились. Повысилась только инфляция. Пройдитесь по рынкам и предприятиям. Половина закрылась еще в прошлом году, сегодня выставлены на продажу и закрылась вторая половина из оставшейся половины. У людей реально нет денег даже на продукты, несмотря на заявления властей что жизнь в смартфоне стала лучше.
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