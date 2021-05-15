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Київ завтра запустить великий
центр вакцинації на базі МВЦ

Київ завтра запустить великий центр вакцинації на базі МВЦ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:16

Київ завтра запустить великий центр вакцинації на базі МВЦ

Пропонуємо до обговорення:
У столиці на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почне працювати великий Центр вакцинації від COVID-19.

Дивися повний текст Київ завтра запустить великий центр вакцинації на базі МВЦ.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:16

А що з кабінетами вакцинації у поліклініках?
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