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Наглядова рада ПриватБанку
обрала нового голову правління

Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:24

Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління

Пропонуємо до обговорення:
Наглядова рада ПриватБанку 27 травня призначила Герхарда Бьоша новим головою правління ПриватБанку.

Дивися повний текст Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:24

Новый наблюдатель, решил подзаработать. Как бы судьба УЗ не повторилась.
ruvex
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