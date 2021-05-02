Наглядова рада ПриватБанку 27 травня призначила Герхарда Бьоша новим головою правління ПриватБанку.
Дивися повний текст Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:24
Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:24
Новый наблюдатель, решил подзаработать. Как бы судьба УЗ не повторилась.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|