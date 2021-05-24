Середня зарплата у квітні склала 13 543 грн.
Дивися повний текст Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 30%.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:35
Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 30%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 30%.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:53
Re: Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 3
на одной чаше и повышение цен и тарифов в разы на другой:
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:21
Это же надо такое родить-самая низкая средняя зарплата!Совершенствуем враньё.Врач со стажем получает в районе 5000 гривен.Вот и всё,что нужно знать о зарплатах.Ничего не повысилось.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:09
У заголовку сказано "реальна", а в тексті "номінальна". Сумно за такий рівень журналістики. При тому, що це фінансовий портал (
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