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Реальна зарплата українців за
рік збільшилась майже на 30%

Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:35

Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 30%

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата у квітні склала 13 543 грн.

Дивися повний текст Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 30%.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:53

Re: Реальна зарплата українців за рік збільшилась майже на 3

на одной чаше и повышение цен и тарифов в разы на другой:
Деньги | Тарифы на коммуналку.
Деньги | Задача для Зеленского. Что будет с ценами на электроэнергию для населения: три сценария.
Большой разбор | Инфляция возвращается. В этом году цены будут расти вдвое быстрее, чем в 2020-м.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:21

Это же надо такое родить-самая низкая средняя зарплата!Совершенствуем враньё.Врач со стажем получает в районе 5000 гривен.Вот и всё,что нужно знать о зарплатах.Ничего не повысилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 23:09

У заголовку сказано "реальна", а в тексті "номінальна". Сумно за такий рівень журналістики. При тому, що це фінансовий портал (
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 06:52

Неужели в нашей стране остались люди верящие в цифры которые подают чиновники Госстата?Пррсто если подать ту же реальную инфляцию к примеру то насколько будет нужно поднять привязаные к ней тот же прожиточный минимум и пенсии?Бюджет страны просто такой правды не выдержит...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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