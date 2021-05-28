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Як накопичити 1 млн доларів —
порада експерта (інфографіка)

Як накопичити 1 млн доларів — порада експерта (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 01:12

Як накопичити 1 млн доларів — порада експерта (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як накопити на 1 млн. доларів, розповів засновник Investstudio Андрій Масло.

Дивися повний текст Як накопичити 1 млн доларів — порада експерта (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 05:23

з дохідністю щороку 15% річних

Де це він таку майбутню доходність знайде :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 06:57

Re: Як накопичити 1 млн доларів — порада експерта (інфографі

  Ukrainian написав:Де це він таку майбутню доходність знайде

Наркотики або що. Бачу аналітик знає що каже...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:20

"Долгий промежуток времени творит чудеса." Звучит как надпись на могилке.
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