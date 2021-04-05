Розробку нових двигунів внутрішнього згорання компанія Hyundai вже зупинила.
Дивися повний текст Hyundai скорочує виробництво автомобілів з бензиновими і дизельними моторами.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 07:56
Hyundai скорочує виробництво автомобілів з бензиновими і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyundai скорочує виробництво автомобілів з бензиновими і дизельними моторами.
Додано: Суб 29 тра, 2021 07:56
Більше схоже на збільшення, ніж на скорочення :)
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