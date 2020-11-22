У лютому 2021 року Уряд прийняв Концепцію щодо впровадження ВІМ-технологій в Україні. Вона розрахована до 2025 року.
Дивися повний текст BIM-технології у будівництві: Мінрегіон розповіло про очікування.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 09:42
BIM-технології у будівництві: Мінрегіон розповіло про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст BIM-технології у будівництві: Мінрегіон розповіло про очікування.
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:42
А готовы ли застройщики платить больше за проекты? Сейчас стоимость BIM проектирования минимум в 2-3 раза превышает стоимость не BIM.
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