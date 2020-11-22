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BIM-технології у будівництві:
Мінрегіон розповіло про...

BIM-технології у будівництві: Мінрегіон розповіло про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:42

BIM-технології у будівництві: Мінрегіон розповіло про...

Пропонуємо до обговорення:
У лютому 2021 року Уряд прийняв Концепцію щодо впровадження ВІМ-технологій в Україні. Вона розрахована до 2025 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:42

А готовы ли застройщики платить больше за проекты? Сейчас стоимость BIM проектирования минимум в 2-3 раза превышает стоимость не BIM.
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:44

Дно. Что они хотят регулировать законом? Метод проектирования в котором моделирование сетей и конструкций привязано к смете?
Это, как регулировать законом бухгалтерское ПО.
Хотя, с 1С они так и делают. Д.Б.
astatempo
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