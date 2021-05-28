Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Дивися повний текст Посол ЄС назвав п’ять умов для успішного запуску ринку землі в Україні.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 14:23
Посол ЄС назвав п’ять умов для успішного запуску ринку...
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Дивися повний текст Посол ЄС назвав п’ять умов для успішного запуску ринку землі в Україні.
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