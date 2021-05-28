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Посол ЄС назвав п’ять умов для
успішного запуску ринку...

Посол ЄС назвав п’ять умов для успішного запуску ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:23

Посол ЄС назвав п’ять умов для успішного запуску ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Дивися повний текст Посол ЄС назвав п’ять умов для успішного запуску ринку землі в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:23

Пусть посол ЕС тунца лососнет
kdevil
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