|
|
Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися на кордоні з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 тра, 2021 18:10
Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть безкоштовно і добровільно вакцинуватися препаратом AstraZeneka і Johnson & Johnson.
Дивися повний текст Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися на кордоні з Польщею
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93890
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор