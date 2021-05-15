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Українці зможуть безкоштовно
вакцинуватися на кордоні з...

Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися на кордоні з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 18:10

Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися на кордоні з...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть безкоштовно і добровільно вакцинуватися препаратом AstraZeneka і Johnson & Johnson.

Дивися повний текст Українці зможуть безкоштовно вакцинуватися на кордоні з Польщею.
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