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Чехія відкриває кордони для туристів з деяких країн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 тра, 2021 18:12
Пропонуємо до обговорення:
Подорожувати між Чехією та Угорщиною, Німеччиною, Польщею, Австрією, Словаччиною, Словенією та Хорватією можна буде з 31 травня після отримання першої дози вакцини проти COVID-19.
Дивися повний текст Чехія відкриває кордони для туристів з деяких країн: названо умови в'їзду
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