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ЄС схвалив зміни
у візовій системі

ЄС схвалив зміни у візовій системі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 18:15

ЄС схвалив зміни у візовій системі

Пропонуємо до обговорення:
Рада ЄС внесла зміни до візової системи, спрямовані на підвищення безпеки в Шенгенській зоні.

Дивися повний текст ЄС схвалив зміни у візовій системі.
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